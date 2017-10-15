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Asgari ücretliye ilave AGİ verilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bir önergeyle tam mükellef kurumlarının kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir karlarının sermayeye devreni öngören madde tasarıdan çıkarıldı

Asgari ücretliye ilave AGİ verilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bir önergeyle tam mükellef kurumlarının kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir karlarının sermayeye devreni öngören madde tasarıdan çıkarıldı

15 Ekim 2017 Pazar 22:07
Asgari ücretliye ilave AGİ verilecek
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TASARIDAN ayrıca, gelir vergisi 3. dilimi oranının yüzde 27'den yüzde 30'a yükseltilmesi de tasarıdan çıkarıldı. Gelir vergisi tarifesindeki yüzde 27'den yüzde 30'a çıkarılmasını içeren düzenleme ücret gelirleri için 2018, diğer gelirler için 2017 yılını ilgilendiriyordu.
ENGELLİYE BAKIM HİZMETİ
Tasarıda ayrıca engellilere bakım hizmeti kapsamında aylık bakım ücreti ile aylık sosyal yardım tutarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesini düzenleyen maddeler tasarıdan çıkarıldı. Net asgari ücretin yılsonuna doğru düşmesinin önlenmesine yönelik madde de kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücrette gelir vergisi dilimine girilmesinden dolayı düşmesinin önlenmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin 1.404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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