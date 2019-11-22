Asgari ücretlinin gözünü çevirdiği toplantı için tarih verildi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TOPLANACAKLAR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.

İŞÇİ VE İŞVEREN MASAYA OTURACAK

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.