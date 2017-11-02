Asgari ücretle çalışanlara müjde

BAKAN Ağbal, TBMM Genel Kurulu'nda 'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Ağbal, kanun tasarısının 125 maddeden oluştuğunu belirterek, yatırımcıları, üreticileri, ihracatçıları toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren düzenlemelerin olduğunu söyledi. Ağbal, asgari ücretle ilgili olarak, "Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın ücretlerini hiç bir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlayacak şekilde düzenleme yapıyoruz. Vergiden vazgeçmek suretiyle, bir milyar liralık bir vergiden vazgeçiyoruz. Böylece çalışanlarımızın bu noktadaki beklentilerini karşılıyoruz. 2014 yılından sonra köy olup da mahalleye dönüşen Büyükşehir Belediye içerisinde esnaflık yapan vatandaşların esnaf muaflığını da 2020 yılına kadar uzatıyoruz. Bu da özellikle ilk defa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine giren köyden mahalleye dönüşen birçok esnafımızın vergiyle ilgili meselesini çözmüş olacak. 2018 yılında ödenecek emlak vergisi değerlerine ilişkin önemli bir düzenleme yapıyoruz. Belediyeler, komisyonlar 2018 yılında ödenecek emlak vergisi için hesaplanacak arsa ve arazi metrekare değerlerini belirlediler. Burada yapılan değerlemelerin aşırı derecede yükseltildiği şeklinde şikayetler alınca, hükümet olarak bu kanun tasarısında bir madde düzenlemesi ön gördük. Buna göre 2018 yılında emlak vergisi esas alınacak arsa ve arazi metrekare değerleri 2017 yılındaki, değerin yüzde 50'sinden daha fazla olamayacak" dedi.

2018 yılında imalat sanayinde teşvik belgeli yatırımlarda yatırımları teşvik edecek düzenleme geliştirdiklerini kaydeden Ağbal, "Eğer teşvik belgesi olan yatırımcı 2018 yılında yatırım harcaması yaparlarsa, Kurumlar Vergisi'nden yararlandıkları imkanları arttırıyoruz. Bölgelere göre farklılaşmakla birlikte, yatırıma katkı oranını 15'er puan arttırıyoruz. Vergiden muaf kooperatifler ile ilgili düzenlemeler getiriyoruz. Kooperatiflerimiz ellerinde para ile iktisadi işletmeler kurmak istiyorlar. Vergiden muaf olan bir kooperatif bir iktisadi işletme kurarsa, başka bir faaliyet yaparsa, ortakları dışında bu durumda kooperatifin muafiyeti kalkmayacak. İktisadi işletmeden aldığı karı da, ortaklarına transfer edecek" ifadelerini kullandı.



Özel İletişim Vergisi'nde oranının yüzde 7.5'e düşüreceklerini söyleyen Ağbal, elektronik haberleşmenin sorunlarını çözdüklerini ve sektörün önünü açacak düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.



Haberleşme şirketleri ile kamunun ihtilaflı olduğu konular olduğunu ifade eden Ağbal, "Getirdiğimiz düzenlemede henüz kesinleşmemiş, yargıda olan ihtilafları kanuni sülf yöntemiyle çözüyoruz. Bu yasal düzenlemede hazine payına ilişkin kamusal yükümlülüklerde Genel Kurula getirdiğimiz düzenlemede Hazineye ödenmesi gereken alacağın aslında hiç bir indirim yapmıyoruz. Alacağın tamamını alıyoruz. Gecikme zammı yerine, yurt içi ÜFE oranında gecikme faizi alıyoruz. Bir milyardan fazla Hazine alacağını da alacağız" şeklinde konuştu.

