Asgari ücrete vergi formülü

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle Eylül ayından itibaren bazı asgari ücretlilerin gelirlerinin 1.404 liranın altına düştüğünü belirterek, bu gelir kaybını engellemek için çözüm önerilerinin olduğunu açıkladı.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Torba Tasarı olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşülmesine başlandı.



Komisyonda sunum yapan Ağbal, 9 ana başlık altında toplanan 130 maddelik tasarının istihdam ve yatırımların teşviki, vergi kanunları, vergi mükelleflerine sağlanan yeni kolaylıklar, iletişimin vergilendirilmesi, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, kaçak sarmalık tütün ticareti ile mücadele, 2017 yılı Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı’na verilen borçlanma yetkisi limitinin artırılması ile OVP’de öngörülen kamu maliyesi hedeflerine ulaşmak amacıyla gelir artırıcı önlemler ve bunlardan Savunma Sanayii Fonu’na yapılacak aktarımlara ilişkin düzenmelerin tasarıda yer aldığını söyledi.



İstihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik edici düzenlemeler hakkında bilgi veren Ağbal, asgari ücretin 1.404 lira olarak uygulandığını kaydetti. Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle Eylül’den itibaren bazı çalışanların gelirinin 1.404 liranın altına düştüğünü dile getiren Ağbal, “Bu düşüşü engellemek, asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde 1.404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme önerimiz var” diye konuştu.



OSB’lere kolaylık

Ağbal, şöyle devam etti:

“Kamu kurumlarına ait taşınmazları şehir dışına taşınacak sanayi sitelerinin kullanımına sunmak amacıyla bir madde taslağı, kanun tasarısının içinde yer alıyor. Böylelikle kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerleri sanayi sitesi kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak devredeceğiz. İmalat sanayisi sektöründe 2018’de olmak koşuluyla teşvik belgesine sahip veya teşvik belgesi alacak yatırımcılar yaptıkları yatırım harcamaları için mevcut Kurumlar Vergisi Kanunu’nda tanımlanan katkı oranlarını 15’er puan artırıyoruz. 2018 yılında ne kadar yatırım harcaması yaparsanız diğer kazançlardan, elde ettiğiniz bütün kazançtan bu harcamayı düşme imkanı veriyoruz.”



MTV’yle ilgili sır vermedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan yüzde 40 ila 68 arasındaki zam oranının aşağı çekilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı sonrası, torba tasarısı görüşmelerine başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018’den itibaren MTV zammında artış yapılacağını belirtirken, merak edilen oranı açıklamadı.