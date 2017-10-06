Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.136
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7016
EURO
4.1910
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Asgari ücrete vergi formülü

Maliye Bakanı Ağbal, Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle asgari ücretlilerin maaşlarının 1.404 TL’nin altına gerilediğini belirterek, “Düşüşü engellemek için yasal düzenleme önerimiz var” dedi

Asgari ücrete vergi formülü

Maliye Bakanı Ağbal, Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle asgari ücretlilerin maaşlarının 1.404 TL’nin altına gerilediğini belirterek, “Düşüşü engellemek için yasal düzenleme önerimiz var” dedi

06 Ekim 2017 Cuma 09:12
Asgari ücrete vergi formülü
banner404

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle Eylül ayından itibaren bazı asgari ücretlilerin gelirlerinin 1.404 liranın altına düştüğünü belirterek, bu gelir kaybını engellemek için çözüm önerilerinin olduğunu açıkladı. 
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Torba Tasarı olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşülmesine başlandı. 
 
Komisyonda sunum yapan Ağbal, 9 ana başlık altında toplanan 130 maddelik tasarının istihdam ve yatırımların teşviki, vergi kanunları, vergi mükelleflerine sağlanan yeni kolaylıklar, iletişimin vergilendirilmesi, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, kaçak sarmalık tütün ticareti ile mücadele, 2017 yılı Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı’na verilen borçlanma yetkisi limitinin artırılması ile OVP’de öngörülen kamu maliyesi hedeflerine ulaşmak amacıyla gelir artırıcı önlemler ve bunlardan Savunma Sanayii Fonu’na yapılacak aktarımlara ilişkin düzenmelerin tasarıda yer aldığını söyledi.
 
İstihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik edici düzenlemeler hakkında bilgi veren Ağbal, asgari ücretin 1.404 lira olarak uygulandığını kaydetti. Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle Eylül’den itibaren bazı çalışanların gelirinin 1.404 liranın altına düştüğünü dile getiren Ağbal, “Bu düşüşü engellemek, asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde 1.404 liranın  altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme önerimiz var” diye konuştu.
 
OSB’lere kolaylık 
Ağbal, şöyle devam etti: 
“Kamu kurumlarına ait taşınmazları şehir dışına taşınacak sanayi sitelerinin kullanımına sunmak amacıyla bir madde taslağı, kanun tasarısının içinde yer alıyor. Böylelikle kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerleri sanayi sitesi kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak devredeceğiz. İmalat sanayisi sektöründe 2018’de  olmak koşuluyla teşvik belgesine sahip veya teşvik belgesi alacak yatırımcılar yaptıkları yatırım harcamaları için mevcut Kurumlar Vergisi Kanunu’nda tanımlanan katkı oranlarını 15’er puan artırıyoruz. 2018 yılında ne kadar yatırım harcaması yaparsanız diğer kazançlardan, elde ettiğiniz bütün kazançtan bu harcamayı düşme imkanı veriyoruz.”
 
MTV’yle ilgili sır vermedi 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan yüzde 40 ila 68 arasındaki zam oranının aşağı çekilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı sonrası, torba tasarısı görüşmelerine başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018’den itibaren MTV zammında artış yapılacağını belirtirken, merak edilen oranı açıklamadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Naci AğbalGelir VergisiAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İnternetten tanıştığınız kişilerle buluşmayın'
'İnternetten tanıştığınız kişilerle buluşmayın'
Emekliye zam geliyor
Emekliye zam geliyor
Yeni sistem küçük esnafa yarayacak
Yeni sistem küçük esnafa yarayacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim