Asgari ücret tartışmaları başladı! İlk teklif sunuldu

ARALIK sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş'ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın." dedi.

''PAZARLIK 2 BİN TL'NİN ÜZERİNDEN BAŞLASIN''

Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak.Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, "Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın" dedi.

ATALAY, YÜKSELEN FİYATLARA DEĞİNDİ

Ergün Atalay, domatesin 5 lira, üzümün 7 lira olduğunu, 1.5 ay önce 22 lira olan yağın da 40 liraya çıktığını ifade etti. Atalay, "Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz" diye konuştu.