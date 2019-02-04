Asgari ücret desteği yüzleri güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta onayladığı 12 ay boyunca verilecek asgari ücret desteği işverenlerin yüzünü güldürdü. Toplam işçi sayısı 500'ün altında olan işyerleri için 150 liraya çıkarken, bu yıl 10 işçi için aylık bin 500 lira asgari ücret desteği verilecek.

Asgari ücret desteği yüzleri güldürdü
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta onayladığı 12 ay boyunca verilecek asgari ücret desteği işverenlerin yüzünü güldürdü. Toplam işçi sayısı 500'ün altında olan işyerleri için 150 liraya çıkarken, bu yıl 10 işçi için aylık bin 500 lira asgari ücret desteği verilecek. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3.36 lira destek sağlanacak. Sigorta prim borçlarını yapılandıran işletmeler de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. Destekten yararlanacak işletmelerin işçi sayısının, geçen yıl aylık bazdaki en düşük işçi sayısının altına düşmemesi zorunluluğu getirildi. Geçen yıl şubatta 8, diğer aylarda 9 işçi çalışmış olan bir işyerinde bu sene 7 işçi çalıştırılıyorsa destek verilmeyecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Soylu: Vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları...
Soylu: Vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları...
  1. GÜNCEL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479