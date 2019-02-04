Asgari ücret desteği yüzleri güldürdü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta onayladığı 12 ay boyunca verilecek asgari ücret desteği işverenlerin yüzünü güldürdü. Toplam işçi sayısı 500'ün altında olan işyerleri için 150 liraya çıkarken, bu yıl 10 işçi için aylık bin 500 lira asgari ücret desteği verilecek. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3.36 lira destek sağlanacak. Sigorta prim borçlarını yapılandıran işletmeler de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. Destekten yararlanacak işletmelerin işçi sayısının, geçen yıl aylık bazdaki en düşük işçi sayısının altına düşmemesi zorunluluğu getirildi. Geçen yıl şubatta 8, diğer aylarda 9 işçi çalışmış olan bir işyerinde bu sene 7 işçi çalıştırılıyorsa destek verilmeyecek.