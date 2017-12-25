Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111765
ALTIN
156.114
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0913
EURO
4.5216
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...
26 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
26 Aralık 2017 Antalya -...
Lif kullanıyorsanız dikkat!
Banyo yaparken kese ve lif...
Mide yanması neden olur?
Sizin de mideniz yanıyor mu?

Asgari ücret cuma günü açıklanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor... Asgari ücretin cuma günü açıklanacağı bildirildi

Asgari ücret cuma günü açıklanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor... Asgari ücretin cuma günü açıklanacağı bildirildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:26
Asgari ücret cuma günü açıklanacak
banner404

ASGARİ ücret için beklenen tarih belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık'ta açıklanacak.
Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretJülide Sarıeroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dedikodulara inanmayın'
'Dedikodulara inanmayın'
Ağılda mantar üretiyorlar
Ağılda mantar üretiyorlar
Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor
Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim