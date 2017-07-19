ASF Otomotiv, üçüncü kez Fortune 500’de

İLK kez 2014 yılında 348. sıradan girdiği Fortune 500 listesinde bu yıl 279. sırada yer alan ASF Otomotiv, böylece iki yılda 69 basamak birden atlamış oldu. Şirket 2015 yılında ise 329. sırada kendisine yer bulmuştu.



İSTANBUL'UN EN YÜKSEK CİRO YAPAN 150. ŞİRKETİ

Renault, Dacia, Ford ve FIAT gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki yetkili satıcılıklarının yanı sıra Avrupa’nın dev kiralama şirketlerinden Europcar ve kiralama sektöründe fark yaratan Interrent’in Türkiye’deki operasyonlarını yürüten ASF Otomotiv, listedeki İstanbul içi şirketler kategorisinde ise 150. sırada yer aldı.Fortune 500 listesinde aktif toplam sıralamasına göre 376. sırada yer alan ASF Otomotiv, şirket öz kaynaklarına göre yapılan değerlendirmede 360. sırada kendisine yer buldu.



14 YILDIR TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATIŞ YAPAN YETKİLİ BAYİSİ

2016 yılında 22 bin 77 adetlik araç satış rakamına ulaşan ASF Otomotiv, 30 bin 965 araca ise servis hizmeti sağlayarak kendi tarihinin en yüksek performansını elde etmişti. Şirket ulaştığı satış rakamlarıyla son 14 yılda en çok satış yapan yetkili bayii unvanını da elinde bulundurmaya devam ediyor.



FİDAN: 2016 ZOR BİR YILDI

2016 yılının zor bir yıl olmasına rağmen başarılı bir şekilde tamamladıklarını ileten ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, satış adetlerini geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artırdıklarını ve satış sonrası ciro rakamlarında yüzde 15 büyüme kaydettiklerini ifade etti.Otomotiv sektöründe 2016 yılında satış rakamlarının 1 milyonu geçtiğini hatırlatan Fidan, 2017 yılının ilk 6 ayında ÖTV artışı ve kurlardaki sert yükselişlere rağmen satışların iyi gittiğini ve yılın ikinci yarısındaki iyileşme ile birlikte satış adetlerinin 900 bin-1 milyon bandında gerçekleşebileceğini açıkladı