ASELSAN'dan rekor büyüme

DELOİTTE 2018 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması ile alanında dünyanın en büyük 100 şirketi belirlendi. Listedeki yegane Türk şirketi olan ASELSAN, 100 şirketlik listede 63. sırada kendine yer buldu.

Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmaya oranla kişi başına cirosunda %42.3 artış sağlayan şirket, bu alanda 100 şirket arasında 1. sırada yer aldı. Listede ülkemizi temsil eden şirketin başarısı bunlarla da sınırlı değil. ASELSAN, %12.7 aktif karlılıkla 4. sırada, %22.2 faaliyet karlılığıyla 5. sırada, 65 bin 145 dolarlık kişi başı faaliyet kârı ile 8. sırada kendine yer buldu.

Söz konusu 100 şirketlik liste hazırlanırken, yıllık cirosu 500 milyon doları aşan şirketler hesaba katıldı. Veriler elde edilirken ciro, faaliyet gelirleri, serbest nakit akışı ve iş gücü verimliliği göstergeleri gibi 19 farklı finansal kriter göz önüne alındı. Tüm dünyada savunma gelirlerinin, -listedeki 100 firmanın toplamı göz önüne alınarak- %3.9 artışla 361.5 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.