ASELSAN'dan o ülke için büyük proje

Savunma sanayisinde geliştirdiği güçlü teknolojileri, sivil alanlara da başarıyla entegre eden ASELSAN, bu alandaki teknoloji ihracatının başarılı bir örneğini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde hayata geçirdi

ASELSAN'dan o ülke için büyük proje
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ALINAN bilgiye göre, ASELSAN, 15,9 milyon avro tutarındaki sözleşmeyle  ülkenin Sırbistan sınırından Yunanistan sınırına kadar uzanan ve Koridor-10  olarak adlandırılan yaklaşık 200 kilometrelik ücretli otoyolun üzerinde "ücret  toplama sahası ve sistem kontrol merkezi" inşa etti.
Avrupa Kalkınma Bankası fonlarıyla finanse edilen projenin ihalesi,  uluslararası ihale formatıyla yapıldı. İki aşamalı ihalenin ilk aşamasında  firmaların yeterlilikleri değerlendirildi. İlk aşamayı ASELSAN ile Avrupa'dan  toplam 5 uluslararası firma geçti. Fiyat tekliflerinin yarıştığı ikinci aşamada  ise kazanan ASELSAN oldu.
 
Otoyol üzerindeki 7 ücret toplama istasyonu, kurulum ve altyapı  hazırlık aşamaları tamamlandıkça devreye alındı.
 
Koridor-10 Otoyolu'ndaki Elektronik Ücret Toplama Sistemi, geçtiğimiz  günlerde Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Karayolları Genel Müdürü Zoran  Kitanov tarafından kamuoyuna tanıtıldı.
 
Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin yaygın kullanımıyla ülke,  usulsüzlüklerin ortadan kalktığı, geçiş işlemlerinin hızlandığı tam otomatik ve  modern bir sisteme kavuştu.
 
 ASELSAN yeni ihalenin de adaylarından biri
 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti benzer bir sistemi ülkenin doğu-batı  ekseninde uzanan Koridor-8 Otoyolu'na da kurmak için ihaleye hazırlanıyor. Yeni  ihale de Avrupa Kalkınma Bankası gözetiminde uluslararası yarışma şeklinde  yapılacak. İhale için en olgun çözüme sahip ASELSAN, en güçlü yüklenici adayları  arasında bulunuyor.
 
ASELSAN tarafından kurulan sistemde, otomatik ve kartlı geçiş gişeleri  bulunuyor. Sisteme abone olmak isteyen kullanıcılar ve abonelerin hesap işlemleri  için gişe sahalarında satış servisi veren kiosklar yer alıyor. Aboneler  hesaplarına internet ödeme yöntemleri veya akıllı telefonlarıyla da ulaşabiliyor.
 

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