ASELSAN'dan 110 milyon liralık sözleşme

ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 110 milyon liralık bir sözleşmenin imzalandı.

ASELSAN'dan 110 milyon liralık sözleşme
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan  açıklamasında, ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 110  milyon liralık bir sözleşmenin imzalandığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında İstanbul  Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyacı kapsamında,  Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Araçüstü Sinyalizasyon Sistemi  Temin ve İşletmeye Alma İşi kapsamında 4 Nisan 2019 tarihinde, toplam bedeli 109  milyon 999 bin 996 lira tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında  teslimatlar 2023 yılında tamamlanacaktır."
 

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