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Aşçı yardımcılığı kursunu kaçırmayın

İş-Kur destekli 'Aşçı yardımcılığı' kursuna gelenler günlük 25 lira destek alırken, daha kurs bitmeden iş sahibi olma imkanı yakalıyorlar

Aşçı yardımcılığı kursunu kaçırmayın

İş-Kur destekli 'Aşçı yardımcılığı' kursuna gelenler günlük 25 lira destek alırken, daha kurs bitmeden iş sahibi olma imkanı yakalıyorlar

27 Mart 2018 Salı 23:05
Aşçı yardımcılığı kursunu kaçırmayın
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KEPEZ'DEKİ Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nde açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan 25 kursiyer, kursa katıldıkları için günlük 25 lira ücret alıyor. İşkur destekli kursta usta aşçı Ahmet Yıldırım'dan ders alan kursiyerler, iş garantili kurs olduğu için burayı tercih ettiklerini söyledi. Yine İş-Kur'un verdiği ödenekle yiyecek malzemeleri alınan kursiyerler, teorik eğitim alıp ardından uygulamaya koyuluyor. Yaptıkları yemekleri de burada yiyen kursiyerler, hem harçlıklarını alıyor, hem meslek öğreniyor. Kursiyerlerden Mevsim Tanrıverdi (23), Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu ancak kendi alanında iş bulamadığını söyledi. Mutfağa eğilimi olduğunu belirten Tanrıverdi, “Bu alanda şansımı denemek istedim, o yüzden bu kursa katıldım. Bir yerde çalışmayı deneyeceğim. Öğreneceğim çok şey var. Evde uygulamaya çalışıyorum" dedi.
HEDEFİ PASTANE AÇMAK
Sema Sarıoğlu (37) da mutfağa küçüklükten beri ilgisi olduğunu ve bunu ileri seviyeye çekmek istediğini kaydetti. Sarıoğlu, “Daha önce çıraklık eğitimi almıştım. Bu yıl kalfalık eğitimi alıyorum. Hayalimde kendime ait küçük bir pastane ya da ev yemekleri yapan bir yer var. Kendimi bu konuda geliştiriyorum. Geçen yıl aldığım kurs sayesinde bir otelde çalıştım. Bu yıl da teklifler alıyorum" diye konuştu.
OTELLER MEZUN OLMADAN İŞ TEKLİFİ YAPIYOR
Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı da kursun 450 saat sürdüğünü söyledi. Kursiyerlerin önce İşkur'a başvurarak kayıt yaptırdığını dile getiren Çarkçı, şöyle konuştu: “Günlük 25 lira harçlık alıyorlar. Antalya turizm şehri olduğu için bu alanda kalifiye eleman ihtiyacı var. Bu ara elemanları bu kurslarla sağlıyoruz. 18-40 yaş aralığında başvuru alınıyor ve bazı elemelerden geçiyor. Oteller bizi arayarak bu kalifiye elemanları işe almak istiyor. Kursu tamamlayan her öğrenci iş bulabiliyor. İşveren 'Ne iş olsa yaparım'dan ziyade elinizde belge ve kalifiye eleman olup olmadığına bakıyor. Bu kursun Antalya şartlarında oldukça geçerliliği var." 

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Anahtar Kelimeler:
İş-Kur Destekli
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