ASAT'tan gezici şube

ASAT Genel Müdürlüğü, ilçe merkezine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşın işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesi ve yerinde hizmet vermesi amacıyla 'Mobil Hizmet Aracı' uygulaması başlattı. Uzak mahallelerdeki vatandaşlar, ilçe merkezine gitmeden işlemlerini en hızlı şekilde yapabilecek. ASAT Genel Müdürlüğü'nün mobil hizmet araçları, içerisindeki teknik donanım ve mevcut personeli ile adeta gezici bir ASAT şubesi gibi çalışıyor. İlk etapta 2 'Mobil Hizmet Aracı'nın dâhil edildiği uygulamada, araç içerisinde 1 tahsilat veznesi ve 1 abone veznesi olarak iki personel bulunuyor. Ayrıca 2 dizüstü bilgisayar, 1 nokta vuruşlu yazıcı, 1 tarayıcı - fotokopi özellikli lazer yazıcı ve pos cihazı bulunan mobil hizmet araçları sabit vezne görevini yerine getirebilecek düzeyde hizmet veriyor. Modem ile cep telefonunun kapsama alanında olan bütün noktalarda çalışabilecek durumdaki araçlarda güvenliği sağlamak için kamera, kayıt cihazı ile çelik para kasası da bulunuyor.

10 TL'LİK FATURA İÇİN 15 TL'LİK YOL MASRAFINA SON

Büyükşehir ASAT Genel Müdürlüğü Mobil Hizmet Aracı ile ilk olarak geçen hafta Korkuteli Küçükköy Mahallesi'nde hizmet verdi. Uzak mahallelerden merkez veznelere gelmekte zorluk çeken vatandaşlara su tahsilatı, yeni abone başvurusu, abone devir, abone iptali gibi konularda hizmet veren ASAT, vatandaşların şikayet ve taleplerini de online olarak merkeze bildiriyor. Uygulamadan faydalanan Küçükköy Mahalle Muhtarı Hasan Kır, mahallelilerin bu uygulamadan önce abone ve tahsilat işlemleri için ilçe merkezine gitmek zorunda kaldıklarını, bu durumun hem para hem de zaman kaybına yol açtığını belirtti. Kır, “Bazen 10 TL'lik faturayı ödemek için 15 TL yol masrafı yapıyoruz. Artık ayağımıza kadar gelen gezici şubeler sayesinde işlemlerimizi kolayca yapabileceğimiz için çok mutluyuz" dedi.

BAŞKAN TÜREL'E TEŞEKKÜR

Hizmetten yararlanan vatandaş da duyduğu memnuniyeti ifade ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt'a ve bütün yetkililere ayrı ayrı teşekkür etti.