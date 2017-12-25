ASAT'tan bir ilk daha

ASAT Genel Müdürlüğü, TSE'nin verdiği iki yönetim belgesini almaya hak kazandı. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 versiyonuna geçmeye hak kazanan Akdeniz bölgesindeki ilk kurum olan ASAT, aynı zamanda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2015 versiyonuna geçmeye hak kazanan Türkiye'deki ilk kamu kurumu unvanını elde etti. İki belge için ASAT Genel Müdürlüğü'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahattin Korkmaz'ın katıldığı sertifika töreni gerçekleştirildi.

'BİRİNCİ YAPMA HEDEFİMİZİN BELGELERİDİR'

Törende konuşan Başkan Menderes Türel, ASAT'ın belediyenin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Belgenin Antalya'da suyun kalitesini gösterdiğini belirten Türel, iki belgenin gurur vesilesi olduğunu aktardı. Her dönemde kalite belgesi için çabaladığını anlatan Türel, "Bu meseleyi önemsiyorum. Yine bir ilke sahip olmak benim için onur vesilesi. Bu başarı senelerin titiz çalışmasının ürünüdür. Kalite belgelerinin temini hususunda özel kuruluşlar da bu hizmeti vermektedir. Ancak hep TSE ile çalışmamız gerektiğini düşünmüşümdür. Bizim yerli ve milli duruşumuz geçmişe dayanır. Bundan da çok memnunuz. Bu belgeler Antalya'yı her sahada birinci yapma hedefimizin belgeleri" dedi.

'SUYU EN UCUZ KULLANAN ŞEHİRLERDEN BİRİ'

Antalya'nın suyu en ucuz kullanan şehirlerinden biri olduğunu belirten Türel, şöyle devam etti: "Türkiye'de kalite pahalıdır denir ama bunu söyleyenler dönüp Antalya'ya baksın. Kaliteli hizmetin ucuz verildiğinin adresi ASAT'tır. Antalya, denize kirli atıksu bırakmayan ve denizin temizliğine gözbebeği gibi bakan bir şehirdir. Arıtılmayan su, denize bırakılmıyor. Bunun teyidi de mavi bayrak sayımızdır. Dünyanın en fazla mavi bayrağı Antalya'dadır. Herkes güvenle musluktan suyunu içebilir. 2004 öncesi iki damla yağmurla göle dönen caddeleri artık sadece filmlerde hatırlıyorum. Şükürler olsun bu durum tarihin tozlu yaprakları arasında kaldı. Akseki'nin 30 yıllık su sorununu çözdük. Kayyum danışmanı olduğumuz Şırnak'ın su sorununu da ASAT çözdü. 100 senelik içme suyu sorununu çözdük. ASAT Antalya'nın sınırlarını aşan hizmetleri yerine getiriyor."

İLK KAMU KURUMU

TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz ise kalite yönetim sisteminin dünyada kabul görmüş bir felsefeye dayandığını söyledi. TSE'den belge almanın çok ciddi tanınmış ve uluslararası alanda belge almış anlamını taşındığını belirten Korkmaz, "Söz konusu iki belgeyi yenileyen ilk kamu kurumu arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.