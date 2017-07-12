'ASAT bu yanlıştan dönmeli'

ÖZKANLAR Tesisat ve Yapı sahibi Şevket Özkan, ASAT'ın su sayaçlarının bağlanmasıyla ilgili düzenlemesine karşı çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Getirilmeye çalışılan yeni sistem ile inşaat yapım sürelerinde ve prosedür noktasında işlerin uzayacağını ifade eden Özkan, şunları söyledi: "ASAT'ın su sayacı abone ve montajı ile ilgili uyarısını okudum. Ancak bu işe yıllarını vermiş birisi olarak kendi düşüncelerimi paylaşmak isterim. Tabi ki ölçü ve düzenleme kurumlara aittir. Tüketiciye verilecek olan ölçü aleti, elektrik ve su saati gibi olan ölçümlerin resmi daireler tarafından yapılarak ücretsiz olarak verilip, ehliyetli ustaların monte etmesine müsaade edilmelidir. Ayrıca bina ruhsat alımı sırasında, belediye işi hangi ustaya yaptıracağı ile ilgili ön anlaşmayı iş başlamadan yapıyor. ASAT resmi bir daire olduğu için su saati aboneliğini müteahhit veya şahıslar kendi yapıyor. Bu şartlarda inşaatı yapan ustalarımıza, su saati bağlama sırasında ASAT bir kişiyi yönlendirebilir. Bir abone alımı sırasında bile uzunca bir zaman bekletilebiliyoruz. Bazen ertesi güne sarktığı bile oluyor. Şimdi böyle bir durumda daha fazla zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Binalarda daha önceden de bizim belirttiğimiz gibi kimlik sistemi olmalı ki kaçak su bağlayan hangi müteahhit ya da şahıs ise ortaya çıksın. Çıksın ki ASAT yanlış yapanın, kaçak su bağlayanın cezalandırmasını yapsın. Daha önce Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) kanalizasyon bağlama işlemleri ile ilgili bir eğitim toplantısı yapılmıştı. Şimdi odamızın işbirliğiyle de aynı şekilde bir eğitim toplantısı yapılıp, katılım belgesi düzenlenerek konunun çözüme gidilmesinin daha iyi olacağını, müteahhit ve ustaların da ASAT'la uyumu sağlanabilir. ASAT, su saatlerine kilit sistemi yaparak montajı ustalar tarafından yaptıktan sonra görevlendirdiği yetkili kişiyi gönderip kilit sistemini açtırabilir."