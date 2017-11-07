ASAT atık suları tarımda kullanacak

ATIK su arıtma tesislerini ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Datköy, Yazır, Bayat mahallelerinde kullanmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü,, bu sayede arıtılmış suların tarım alanlarında kullanılmasını hedefliyor. Küresel ısınma tehdidi nedeniyle su kaynaklarını korumak ve geliştirmek için projeler üreten Antalya Büyükşehir Belediyesi, atık suyun tarımda kullanılmasını sağlayacak çalışmalara hız verdi. Günlük 3 bin 500 ton suya filitrelendirme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, atık suyu tarımda kullanmak için çalışma başlattı. Atık su arıtma tesislerini ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Datköy, Yazır, Bayat, Esenyur mahallelerindeki bahçelere planlayan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede arıtılmış suların tarım alanlarında kullanılmasını hedefliyor. Projelendirme çalışmaları süren biyolojik atık su arıtma tesislerinin, havzaları evsel kaynaklı kirlilikten kurtaracağı ve tarımsal faaliyetin yoğun olduğu alanlarda önemli bir sulama suyu ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor. Atık suyunun ileri arıtma yöntemleri ile arıtılması sonucunda elde edilen suyun dezenfeksiyona tabi tutulduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinetörü Mahmut Bilgiç, “Elde edilen su 2. sınıf sulama suyu niteliğinde. Bizim de yaklaşık 3 yıldır işletmekte olduğumuz Arıtma Tesisleri'nden elde edilen çıkış suyu kalitesi bu özelliği taşıyor. Şu anda tesisten çıkan arıtılmış su DSİ drenaj kanalına veriliyor ve sulama amacı ile kullanılıyor” açıklamasını yaptı. Atık suyunun tarımda kullanılmasının önemine değinen Bilgiç, “Geçen yıl arıtma tesisine su alma yapısı, debimetre odası, mikro disk filtre ünitesi, UV ünitesi, su deposu, pompa ve manevra ünitesi yapıldı. Çalışmalar bir taraftan havzaları evsel kaynaklı kirlilikten kurtarırken, bir taraftan da tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde önemli oranda sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. Böylece tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin ihtiyacı olan sulama suyunun bir kısmı, ekonomik olarak bu tesislerden sağlanacak” dedi.