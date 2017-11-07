Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112272
ALTIN
159.529
DOLAR
3.8899
STERLİN
5.1158
EURO
4.5035
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
banner468

ASAT atık suları tarımda kullanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyonun atık suyunu tarımda kullanmak için çalışma başlattı

ASAT atık suları tarımda kullanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyonun atık suyunu tarımda kullanmak için çalışma başlattı

07 Kasım 2017 Salı 22:07
ASAT atık suları tarımda kullanacak
banner404

ATIK su arıtma tesislerini ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Datköy, Yazır, Bayat mahallelerinde kullanmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü,, bu sayede arıtılmış suların tarım alanlarında kullanılmasını hedefliyor. Küresel ısınma tehdidi nedeniyle su kaynaklarını korumak ve geliştirmek için projeler üreten Antalya Büyükşehir Belediyesi, atık suyun tarımda kullanılmasını sağlayacak çalışmalara hız verdi. Günlük 3 bin 500 ton suya filitrelendirme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, atık suyu tarımda kullanmak için çalışma başlattı. Atık su arıtma tesislerini ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Datköy, Yazır, Bayat, Esenyur mahallelerindeki bahçelere planlayan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede arıtılmış suların tarım alanlarında kullanılmasını hedefliyor. Projelendirme çalışmaları süren biyolojik atık su arıtma tesislerinin, havzaları evsel kaynaklı kirlilikten kurtaracağı ve tarımsal faaliyetin yoğun olduğu alanlarda önemli bir sulama suyu ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor. Atık suyunun ileri arıtma yöntemleri ile arıtılması sonucunda elde edilen suyun dezenfeksiyona tabi tutulduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinetörü Mahmut Bilgiç, “Elde edilen su 2. sınıf sulama suyu niteliğinde. Bizim de yaklaşık 3 yıldır işletmekte olduğumuz Arıtma Tesisleri'nden elde edilen çıkış suyu kalitesi bu özelliği taşıyor. Şu anda tesisten çıkan arıtılmış su DSİ drenaj kanalına veriliyor ve sulama amacı ile kullanılıyor” açıklamasını yaptı. Atık suyunun tarımda kullanılmasının önemine değinen Bilgiç, “Geçen yıl arıtma tesisine su alma yapısı, debimetre odası, mikro disk filtre ünitesi, UV ünitesi, su deposu, pompa ve manevra ünitesi yapıldı. Çalışmalar bir taraftan havzaları evsel kaynaklı kirlilikten kurtarırken, bir taraftan da tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde önemli oranda sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. Böylece tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin ihtiyacı olan sulama suyunun bir kısmı, ekonomik olarak bu tesislerden sağlanacak” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ASATAtık SularAntalya BüyükşehirBelediyesi ASAT Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Tarım sigortanızı yaptırın’
‘Tarım sigortanızı yaptırın’
Açlık sınırı açıklandı: İşte o rakam...
Açlık sınırı açıklandı: İşte o rakam...
Eğitimde mola yok
Eğitimde mola yok

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim