ASAT Alanya'da işbaşında

BELİRLENEN program dahilinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarını sürdüren Alanya ASAT, arızalara 7/24 müdahale ediyor. Alanya’nın merkez mahallelerinde kanalizasyon sorunu yaşayan noktalara Alanya ASAT, kendi imkanlarıyla yeni imalatlar yapıyor. Hacımehmetli Mahallesi’nde sürekli arıza yapan kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilendi. Sugözü Mahallesi’nde kanalizasyon hattı olmayan sokaklara yeni hatlar yapıldı. Küçükhasbahçe Mahallesi, Benliler Deresi mevkiine de yeni kanalizasyon hattı yapım işi tamamlandı. Ayrıca sürekli tıkanan ve arıza veren Fığla Mahallesi’ndeki kanalizasyon hattı da yeniden yapılarak bölgedeki sorun kökten çözüldü.