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Artış durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırdı

Piyasalar döviz artışını durduramıyor. Dolar 4,10, euro ise 5,06 ile yine rekor tazeledi

Artış durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırdı

Piyasalar döviz artışını durduramıyor. Dolar 4,10, euro ise 5,06 ile yine rekor tazeledi

10 Nisan 2018 Salı 17:53
Artış durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırdı
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DOLAR ve euro güne sakin başlamasına karşın öğleye doğrı gelen alımlarla yükselişe geçti. Dolar 4,10, euro ise 5.06 ile yeni rekorlarını kırdı.

SURİYE'DE ASKERİ HAREKETLİLİK PİYASALARI VURDU

 Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken dün Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kaybı da dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur oldu.

Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

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