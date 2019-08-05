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Artık yol 5 saat kısaldı: Açılışı Erdoğan yaptı

8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

EKONOMİ 04.08.2019, 18:22 04.08.2019, 18:32 Enes Subaşı
Artık yol 5 saat kısaldı: Açılışı Erdoğan yaptı
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İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat  süresini 3,5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi açıldı. 

Badırga mevkisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan da katıldı.

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da  hizmete alınmasıyla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre kısaldı.

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı  yolu olmak üzere hizmete açılan yolun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi  de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi de hizmete girdi.

Mevcut 515 kilometreyi 426 kilometreye düşüren yol, kullanıcılara  ekonomik katkı sağlayacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan  İzmir'e ulaşma imkanı olacak.

Bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapılan yola ilişkin, 2,5 milyar  lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. 7 milyar dolarlık  finansman, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandı ve bunun için  kamu kaynağı kullanılmadı.

Projenin yapım aşamasında 8 bin 500 kişi çalışırken işletme döneminde  de 6 bin 100 kişi istihdam edilecek.

#İzmir #İstanbul
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