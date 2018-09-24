Artık otel yapmak çok daha zor! İnşaat maliyetinde büyük artış

İNŞAAT maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,01 arttı. Haziran ayına göre ise artış %1,63 oldu. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,07, işçilik endeksi %0,62 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %32,07, işçilik endeksi %16,39 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %1,45 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,82, işçilik endeksi %0,59 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %30,38, işçilik endeksi %16,35 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %2,24 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,81, işçilik endeksi %0,71 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %37,47, işçilik endeksi %16,56 arttı.