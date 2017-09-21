Artık ofis ihtiyaçlarına ulaşmak çok kolay

YAPMIŞ oldukları çalışmalarla birlikte Türkiye’ye yeni bir sektör kazandıran ve müşterilerin ofisteki tüm ihtiyaçlarını en kolay yoldan karşılamayı hedefleyen Sarf Market de bunlardan bir tanesi. 2002 yılında Mecidiyeköy’de 150 metrekarelik bir alanda 4 personelle çalışma hayatına başlayan Sarf Market bugün 1 buçuk milyondan fazla ürün çeşidi ile Gaziosmanpaşa’da 2000 metrekarelik kendi yerinde, Türkiye’nin önde gelen firmalarının tüm ev dışı tüketim ürünleri ihtiyacını karşılıyor.

“Büyük bir zaman kaybı ortadan kalktı”

15 yılda 50 kat büyüyerek yeni bir sektör kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Sarf Market Kurucu Ortağı Okan Can , “Biz bu işe başladığımızda benzer bir iş yapan yoktu. Boşluğu gördük ve en iyi şekilde doldurmaya çalıştık. Kurumları ziyaret etmeye başladığımızda böyle bir hizmete ihtiyaçları olduğunu bile fark etmemişlerdi. Aslında zaman harcadıklarını biliyor ama nasıl çözeceklerini bilmiyorlardı. Ofisler için kırtasiyeden, çaya, suya, kahveye, temizlik ürünlerine kadar her şeyi kendi elemanlarına aldırıyorlardı. Herkes piyasada en ucuzunu bulmaya çalışıyor, daha avantajlı fiyatlar için toptan alıyor bu defa da depolama sorunu yaşıyordu. Aldıkları bir ürünle ilgili bir sorun çıktığında pek çok kişi ile konuşmak, sorunu çözmek için zaman harcamak ise bir başka sorundu. Biz onların tüm bu yükünü alacağımızı, en uygun fiyatla, en iyi ürünü, üstelik de depolama sorunu olmadan, istedikleri zaman ofislerine kadar getireceğimizi söyledik. Bizimle çalışmaya başlayınca işlerinin nasıl kolaylaştığını, zamanlarının kendilerine kaldığını gördükçe bizi yeni yerlere tavsiye ettiler” dedi.

“Siz markanız için çalışın, biz sizin için çalışalım”

Özellikle ofis ihtiyaçları için harcanan zamandan dolayı müştelerilerini çok rahatlattıklarını ve bu konudaki ilerlemeleri yakından takip ettiklerini de dile getiren yine kurucu ortaklarından Hüseyin Çin, “Büyüdükçe hem bizimle çalışan kurumsal markalar arttı hem de biz kurumsallaşarak faklı markaların bayisi ve ithalatçısı olduk. Şimdi gıda, temizlik ve kırtasiye ürünlerinde 60’a yakın markanın bayisi ithalatçısıyız. Özellikle ofis çalışanlarının sağlığını koruyan, işlerini kolaylaştıran yansıma önleyici ve ekran filtresi gibi pek çok ürünü Türkiye’ye ilk kez getiren bir firma olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En doğru ürünü, en iyi fiyata ve en kısa sürede müşterimize ulaştırmak prensibiyle ilk günden bu güne sürekli çalışıyoruz. Müşterimizin memnuniyeti bizim için en önemli önceliktir. İş hayatında zaman çok değerli. Bunun farkındayız. Müşterilerimiz, ofislerinden hiç ayrılmadan www.sarfmarket.com.tr adresi ya da çağrı merkezimiz üzerinden müşteri temsilcilerimize kolay ve hızlı bir şekilde sipariş verebiliyorlar. Aldıkları ürünler hızla ofislerine sevk ediliyor. Ürünler onlara toptan fiyatına ama perakende gibi, istedikleri sayıda ulaştırılıyor. Özellikle küçük ofislerdeki depolama maliyetini tamamen ortadan kaldırdık. Şirketlere gıda ve temizlik alımlarında 4 ay sabit fiyat garantisi veriyoruz. Piyasa araştırması yaparak yeni ürünleri bulup Türkiye’ye getiriyoruz. Bazen onların bile fark etmedikleri ihtiyaçlarına özel çözümler üretip sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Kurumlar gerekli de olsa yeni ürünlere sıcak bakmıyor”

Hüseyin Çin ofiste genel olarak kullanılan ürünleri, “Kurumlar sıklıkla fotokopi kağıdı, klasör, poşet dosya ve kalem çeşitleri gibi kırtasiye ürünlerini; çay, şeker, kahve çeşitleri ve soda gibi gıda ürünlerini; kağıt havlu, yüzey temizleyiciler, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu ve tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünleri alıyorlar” sıralayarak markaların yeni ürünlere çabuk alışamadığını da söyledi. Çin aynı zamanda, “Türkiye’de ofis çalışanları maalesef yeni ürünlere sıcak bakmıyor. Çok basit bir örnek vermek gerekirse bir süredir yurt dışından ekran filtreleri getiriyoruz. Bunlar gerçekten her ofis çalışanın kullanması gereken ürünler. Sürekli bilgisayar başında çalışanların bilgisayar monitörlerinde veya dizüstü bilgisayarlarında ekran filtresi kullanmaları göz sağlığı açısından çok önemli. Yapılan bilimsel çalışmalarla da artık bilgisayar ekranı ile gözümüz arasında bir katmanın bulunma zorunluluğu kanıtlanmış. Fakat insanlar ekran filtrelerini pahalı buldukları için maalesef ekran filtresi alıp kullanmayı fuzuli görüyor. Ekran filtresinden tasarruf (!) ettikleri bütçenin çok daha fazlasını ileride göz sağlığıyla ilgiyi yaşayacakları problemler sebebiyle doktorlara verecekler. Ama bunu görmezden geliyorlar. Burada elbette o harcama için bütçe oluşturmak da önemli ama daha önemlisi yeniliklere bakış açısı” diyerek sözlerini tamamladı.