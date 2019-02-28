Artık o veriler internete taşındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin coğrafi işaret envanterinin dijital ortama taşındığını belirterek, "Oluşturduğumuz güçlü veri tabanıyla istatistiki veriler, bu konuda çalışan araştırmacılar için zengin bir kaynak olacak. Ülke genelinde bu konuya ilişkin farkındalığın artmasıyla ekonomik katma değerimiz de artacaktır." ifadesini kullandı.

Artık o veriler internete taşındı
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BAKAN Varank yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan "Coğrafi  İşaret Envanterinin Dijital Platforma Taşınması" projesinin tamamlandığını  bildirdi.
Söz konusu envanterin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)  tarafından www.ci.gov.tr internet sitesinde dijital ortama aktarıldığını ifade eden Varank, farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye'nin çok  kıymetli yöresel ürünlerinin bulunduğunu hatırlattı. 
Kurulan internet sitesinin ilgili kamu kurumları, sivil toplum  kuruluşları, üretici ve tüketicileri aynı platformda buluşturacağına işaret eden  Varank, "Oluşturduğumuz güçlü veri tabanıyla istatistiki veriler, bu konuda  çalışan araştırmacılar için zengin bir kaynak olacak. Ülke genelinde bu konuya  ilişkin farkındalığın artmasıyla ekonomik katma değerimiz de artacaktır."  değerlendirmesinde bulundu. 
Coğrafi işaret tescilinin, farkı ve ünü yöresinden kaynaklanan,  kalitesi denetimle korunan benzersiz ve özgün ürünler için verildiğini vurgulayan  Varank, şunları kaydetti:
"Bu ürünlerin eş değerlerine göre daha yüksek ihracat değeri olduğu  için ekonomik açıdan katma değer oluşturuyorlar. İhracatımızı geliştirmek için bu  ürünlerin yurt dışında tescil edilmesi de büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede  halen Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa Birliği'nde (AB)  tescilli olup 14 ürünümüzün tescil işlemleri de sürüyor." 
2 yılda 198 yeni tescil
Geçmişten miras kalan bu değerleri nesiller boyunca muhafaza etmek,  ekonomik değerlerini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak adına pek çok  çalışma yaptıklarını belirten Varank, bu çalışmaların başında 10 Ocak 2017  tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun geldiğini ve son  2 yılda 198 yeni tescille coğrafi işaret tescil sayısının 406'ya çıktığını  bildirdi. 
Varank, coğrafi işaretli ürün konusunda tüketici farkındalığını  artırmak için AB ülkelerinde de kullanılan yeni bir amblem uygulaması  başlatıldığını ve 28 Kasım 2018'de Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokolle  coğrafi işaretlerin piyasa denetiminin güçlendirildiğini  hatırlattı. 
Coğrafi işaretlere ilişkin bilgilerinin söz konusu internet sitesinde  anlık olarak paylaşılacağını belirten Varank, "Başvuru ve denetimlere ilişkin  kılavuzlar, coğrafi işaret uygulamaları başarı hikayeleri, tescilli coğrafi  işaretlerin üreticileri gibi bilgiler de hizmete sunulacak. Kurduğumuz bu  platformla coğrafi işaretlere yönelik çalışma ve faaliyetler daha verimli şekilde  yürütülebilecek." ifadesini kullandı.

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