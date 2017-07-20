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Artık bardağın dolu tarafını görüyorlar

Son birkaç günde 30’un üzerinde uluslararası yatırımcıyla buluşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Yatırımcılar, Türkiye ekonomisine ilişkin artık bardağın dolu tarafını görüyor. Daha yapıcı yaklaşım içindeler” dedi

Artık bardağın dolu tarafını görüyorlar

Son birkaç günde 30’un üzerinde uluslararası yatırımcıyla buluşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Yatırımcılar, Türkiye ekonomisine ilişkin artık bardağın dolu tarafını görüyor. Daha yapıcı yaklaşım içindeler” dedi

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:10
Artık bardağın dolu tarafını görüyorlar
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BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye yatırımcı ilgisinin devam ettiğini belirterek, “Yatırımcılar, Türkiye ekonomisine ilişkin artık bardağın dolu tarafını görüyor” açıklamasını yaptı.

Uluslararası yatırımcılarla bir araya gelen Şimşek, Türkiye’nin 2016’da gerek iç gerekse küresel  gelişmeler nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı. Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin güven şokunu atlatması, ülkeye yönelik yürütülen algı operasyonunu önlemek ve yatırımcı algısını pozitife çevirmek için uluslararası ekonomi çevreleriyle sık sık bir araya geldiklerine dikkati çekti.

Her soruya cevap verdik

Gerek telekonferans yöntemiyle gerekse yüz yüze görüşmelerle yatırımcılara Türkiye ekonomisi ve reform çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini anlatan Şimşek, bu çerçevede son birkaç günde de 30’un üzerinde uluslararası fon yöneticisinin yer aldığı yatırımcı grubu ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Burada yatırımcıların merak ettiği sorulara ayrıntılı bir şekilde yanıt verdiklerini ve ekonominin son durumunu özetlediklerini ifade eden Mehmet Şimşek, “Türkiye’ye yatırımcı ilgisi sürüyor. Yatırımcılar Türkiye ekonomisine ilişkin  artık bardağın dolu tarafını görüyor ve daha yapıcı bir yaklaşım içindeler” dedi.

Hızlı büyüme devam eder

Yatırımcılardan çoğunlukla ekonominin makro görünümüne, erken seçim olasılığına, bütçe ve Kredi Garanti Fonu (KGF) yoluyla sağlanan desteklere ilişkin sorular geldiğine işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:

“Yatırımcılara Türkiye’nin bu dönemde şoklara karşı ne kadar büyük direnç gösterdiğini ve bütün olumsuzluklara rağmen yazdığı başarı hikayesini anlattık. Seçimlerin zamanında yapılacağını ifade ettik. Yatırımcılara, KGF ve vergi indirimi gibi destekler olmasa da bu ivmenin devam edeceğini belirttik.”

Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 2’nin altında tutma çabasında olduklarını vurguladı.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 11:05
Anahtar Kelimeler:
FetöMehmet Şimşek
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