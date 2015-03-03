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"Arıyla hiç tanışmamış bal var"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli piyasada dolaşan sahte ballara dikkat çekerek, "Örneğin TV’de, sosyal medyada reklamı yapılan balların çoğunun, yapılan testler sonucu bal olmadığını, bazılarının arıyla hiç tanışmadığını gördük" diye konuştu

"Arıyla hiç tanışmamış bal var"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli piyasada dolaşan sahte ballara dikkat çekerek, "Örneğin TV’de, sosyal medyada reklamı yapılan balların çoğunun, yapılan testler sonucu bal olmadığını, bazılarının arıyla hiç tanışmadığını gördük" diye konuştu

03 Mart 2015 Salı 11:37
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, sınır kapıları ve ürün denetimlerine ilişkin “Yaptığımız testlerde gördük ki arıyla hiç tanışmamış ballar var.” dedi. Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Fatma Semiz ve yönetim kurulu heyeti, Canikli’yi geçen Cuma günü makamında ziyaret edip bir süre görüştü. ANGİAD'dan verilen bilgiye göre Canikli, heyetle konuşmasında kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ürün denetimlerine yönelik faaliyetler kapsamında çok ilginç olaylar yaşadıklarını anlatan Canikli, “Örneğin TV’de, sosyal medyada reklamı yapılan balların çoğunun, yapılan testler sonucu bal olmadığını, bazılarının arıyla hiç tanışmadığını gördük. Türkiye’nin neresinden olursa olsun, bize bir ihbar yapıldığı zaman anında o ürünü pazarlayan firmaya müdahale ediyor, yayını hemen durdurup, ürünü inceleme alıyoruz. Aynı durum tanıtımı yapılan sağlık ürünleri için de geçerli. Zayıflama hapları, çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen ürünlerin büyük bölümünün reklamlarını durdurduk. Çünkü hiçbirinin sağlık kurallarına uygun olmadığını gördük.” dedi.

“RASTGELE ÜRÜN İTHALATINA SON”

Uzakdoğu’dan gelen ithal ürünler yüzünde de ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatan Nurettin Canikli, şöyle dedi:“Mesela bu ülkelerden gelen oyuncakların yarısına yakını, sağlığa zararlıydı. Hal böyle olunca biz de yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Artık Türkiye’ye kafasına göre mal sokma devri bitti. Sıkı denetimlerimiz ve analizlerimiz et gibi ithal yiyecekler için de devam ediyor. Bütün bu çalışmalarımız sonucu pek çok kalemdeki ithal ürünün yurda girişinde ciddi düşüş, Türk malı ürünlerin satışında ise artış başladı.” Sınır kapılarındaki çalışmalara ilişkin de konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı; Habur, Sarp, Gürbulak ve Kapıkule’de yenileme, modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.Canikli, bu çalışmaların hem komşu ülkelerle Türkiye arasındaki geçişleri arttıracağını, hem de ülkemize ayak basacak turistler üzerinde iyi bir izlenim bırakacağını söyledi. 

BAKANA ÇİÇEK VE PLAKET TAKDİM ETTİ 

ANGİAD Başkanı Fatma Semiz de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görev ve sorumluluk alanının hayli geniş olduğuna dikkat çekerek, Bakan Canikli’ye plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak:hürriyet
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Son Güncelleme: 03.03.2015 10:40
Anahtar Kelimeler:
ArıBalGümrük Ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli
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