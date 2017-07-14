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Arıcılar’a 14 teklif

TOKİ’nin Kağıthane Arıcılar ihalesi yatırımcıdan büyük ilgi gördü. 14 firmanın rekabete girdiği ihalede en yüksek teklif, 500 milyon lira ile Özak GYO&İn-Ter Yapı’dan geldi

Arıcılar’a 14 teklif

TOKİ’nin Kağıthane Arıcılar ihalesi yatırımcıdan büyük ilgi gördü. 14 firmanın rekabete girdiği ihalede en yüksek teklif, 500 milyon lira ile Özak GYO&İn-Ter Yapı’dan geldi

14 Temmuz 2017 Cuma 11:37
Arıcılar’a 14 teklif
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TOPLU Konut İdaresi (TOKİ), bu yıl Üsküdar ve Küçükçekmece ihalelerinin ardından İstanbul’da bir arsa satış karşılığı gelir paylaşımlı ihale daha düzenledi. Gayrimenkul sektörü tarafından yoğun ilgi gösterilen İstanbul Kağıthane Arıcılar ihalesinin ilk oturumunda 14 firma teklif sundu. En yüksek teklif 500 milyon lira satış geliri üzerinden 150 milyon liralık arsa payı ile Özak GYO-İnt-Er Yapı iş ortaklığından geldi. TOKİ, Yapılan teklifleri inceleyip firmaları ikinci oturuma davet edecek. İkinci oturum sonunda kazanan belirlenecek.
 
İstanbul’un merkezi
 
Ticaret ve konut fonksiyonlu arsa, toplam 22 bin 491 metrekare büyüklüğe sahip. Burada 40 bin 485 metrekarelik inşaat yapılabilecek. Ayrıca 803 metrekarelik cami alanı ile 531 metrekarelik park alanı da yer alacak. “Yoğun ilgi gösterilen arsamız İstanbul’un en merkezi yerinde” diyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, arsanın Kâğıthane’den geçen TEM otoyolunun hemen yanında bulunduğu söyledi. Turan, “Satışını yaptığımız alan Hasdal Köprülü Kavşağı’nın ve karayolunun yanında olup toplu ulaşım hattının kesiştiği noktada bulunuyor. Arsamızın ulaşım yollarına yakın olması, bölgenin çeşitliliği, altyapısı tamamlanmış bölgede bulunması yatırımcılarımız için fırsat sunuyor” diye konuştu. 
İhalede teklif veren istekliler şöyle sıralandı: “Özak GYO&İnt-Er Yapı, Esta&İntek, Artaş&Bemay&Aksoylar, Fema İnşaat, Dağ Mühendislik, Torkam İnşaat, Fuzul Yapı&İstanbul Teknik Arı İnşaat, Ak Yapı, Güney Gayrimenkul&Başyapı&Elit Vizyon, Seha İnşaat, Yılmaz İnşaat, Esta&EGG Yapı&A Yapı İş Ortaklığı, Makro İnşaat, Günyüzü İnşaat.”
 
İhale tarihinde 15 Temmuz tesadüfü
 
TOKİ, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz sabahında İstanbul’da Gaziosmanpaşa ihalesini düzenlemişti. 350 milyon lira teklif veren Fuzul Yapı, ihaleyi kazanmıştı. Aynı gün akşam saatlerinde darbe girişimi olmasına rağmen, ihale iptal edilmedi ve yatırım devam etti. Şu anda bu arsadaki projenin inşaatı sürüyor. TOKİ’nin Arıcılar ihalesi de 15 Temmuz anma etkinliklerinin yapıldığı tarihe denk geldi. İhaleye gösterilen ilgi, geçen bir yıllık sürede yatırımların kesilmediğini, güvenin sürdüğünü ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
TOPLU Konut İdaresiToki
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