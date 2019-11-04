Aralık ayında imzalar atılabilir! Otomotiv devleri birleşiyor
Peugeot ile Fiat Chrysler arasında bağlayıcı bir birleşme anlaşmasının Aralık ayında imzalanması bekleniyor.
EKONOMİ 04.11.2019, 16:49
OTOMOTİV dünyasının iki devinin birleşmesiyle sürecinde konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Fiat Chrysler ile Peugeot'un sahipi PSA arasında bağlayıcı bir birleşme anlaşmasının Aralık ayının ilk yarısında imzalanması bekleniyor.
MUTABAKAT ZAPTININ 3-4 HAFTA İÇİNDE ÇIKMASI AMAÇLANIYOR
Kaynaklar, tarafların birleşme anlaşmasının detaylarını sonuçlandırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ve bağlayıcı bir mutabakat zaptının 3-4 hafta içinde ortaya çıkmasının amaçlandığını ifade ediyorlar.Bu, anlaşmanın Aralık ayının ilk yarısında veya en geç Noel'e kadar imzalanabileceği anlamına geliyor.
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