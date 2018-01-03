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Araç yoğunluğunda Antalya dördüncü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya'da 1 milyon 17 bin 325 motorlu kara taşıtı olduğunu söyledi

Araç yoğunluğunda Antalya dördüncü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya'da 1 milyon 17 bin 325 motorlu kara taşıtı olduğunu söyledi

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:38
Araç yoğunluğunda Antalya dördüncü
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TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel 2017 yılı kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye'de Kasım 2017 itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 taşıtın bulunduğunu kaydeden Abdi Öncel, bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğunu ifade etti.
Batı Akdeniz Bölgesi'ni oluşturan Antalya, Burdur ve Isparta'da ise toplam 1 milyon 321 bin 56 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğunu belirten Öncel, bölgede en fazla aracın ise Antalya'da yer aldığına işaret etti. Antalya'da kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 17 bin 325 aracın bulunduğuna değinen Abdi Öncel, Antalya'nın araç yoğunluğu açısından İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldığını söyledi. Öncel, Antalya'nın 270 bin 16 motosiklet sayısıyla da 291 bin 176 motosikletin bulunduğu İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldığı vurguladı. Isparta'nın kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 171 bin 74 taşıt sayısıyla 29'uncu sırada yer aldığına değinen Öncel, Burdur'un ise 132 bin 657 taşıtla 37'nci sırada olduğunu ifade etti.

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