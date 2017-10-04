Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104548
ALTIN
146.431
DOLAR
3.5716
STERLİN
4.7350
EURO
4.2012
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Trafik kazalarını azaltacak buluş
5 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
5 Ekim 2017 Alanya -...
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk katacak
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk...
banner468

Araç sigortasında primler düşüyor

Koalay.com, yılın ilk 8 ayında 11,4 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan kasko ve trafik sigortalarında primlerin 2016’ya oranla düştüğünü açıkladı

Araç sigortasında primler düşüyor

Koalay.com, yılın ilk 8 ayında 11,4 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan kasko ve trafik sigortalarında primlerin 2016’ya oranla düştüğünü açıkladı

04 Ekim 2017 Çarşamba 22:53
Araç sigortasında primler düşüyor
banner404

ONLİNE sigorta satış platformlarından Koalay.com, Ocak-Ağustos 2017 döneminde kullanıcılarından elde ettiği veriler doğrultusunda, kasko ve trafik sigortasına yönelik eğilimleri açıkladı. İlk 8 ayda sektör genelinde 11,4 milyar TL’lik araç sigortası satışı gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, 2016’da artan sigorta primlerinin 2017’de gerilediğine dikkati çekti. Verilere göre, trafik sigortası için ödenen ortalama prim geçen yıla oranla yüzde 17 azalarak 680,99 TL, kaskoda ise yüzde 3 düşüşle bin 1 lira 15 kuruş oldu.
KASIM VE ARALIK'TA TAVAN YAPIYOR
Kullanıcılar en çok Kasım ve Aralık aylarında araç sigortası alırken, satışların en düşük olduğu dönem ise Haziran ve Temmuz. Sigorta satışları 10.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde yoğunlaşırken, en fazla talep sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya’dan geliyor. Kullanıcılarının yüzde 85’i trafik, yüzde 15’i ise kasko sigortası satın alıyor.
30-40 YAŞLARDAKİ ERKEKLER ÖNDE
Teklif oluşturmadan satın alma aşamasına kadar tam ve gerçek zamanlı online sigorta satış platformu olarak hizmet veren Koalay'da, kasko ve trafik sigortası satın alanların yaş aralığı 30 ila 40 arasında değişiyor. En fazla talep yüzde 82 ile erkeklerden geliyor. Kullanıcıların 5 kısa adımda farklı şirketlerden teklif alarak sigorta satın almasını sağlayan şirkette, kasko ve trafik sigortası talebinde bulunulan araçların başını Fiat çekerken, onu Renault takip ediyor. Kaskosu yapılan araçların ortalama fiyatı ise 75 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Araç Sigortasın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kuzu etine alternatif mantar'
'Kuzu etine alternatif mantar'
Sektör Antalya'da buluştu
Sektör Antalya'da buluştu
Memur-Sen'den gelir eleştirisi
Memur-Sen'den gelir eleştirisi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim