Araç sigortasında primler düşüyor

ONLİNE sigorta satış platformlarından Koalay.com, Ocak-Ağustos 2017 döneminde kullanıcılarından elde ettiği veriler doğrultusunda, kasko ve trafik sigortasına yönelik eğilimleri açıkladı. İlk 8 ayda sektör genelinde 11,4 milyar TL’lik araç sigortası satışı gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, 2016’da artan sigorta primlerinin 2017’de gerilediğine dikkati çekti. Verilere göre, trafik sigortası için ödenen ortalama prim geçen yıla oranla yüzde 17 azalarak 680,99 TL, kaskoda ise yüzde 3 düşüşle bin 1 lira 15 kuruş oldu.

KASIM VE ARALIK'TA TAVAN YAPIYOR

Kullanıcılar en çok Kasım ve Aralık aylarında araç sigortası alırken, satışların en düşük olduğu dönem ise Haziran ve Temmuz. Sigorta satışları 10.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde yoğunlaşırken, en fazla talep sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya’dan geliyor. Kullanıcılarının yüzde 85’i trafik, yüzde 15’i ise kasko sigortası satın alıyor.

30-40 YAŞLARDAKİ ERKEKLER ÖNDE

Teklif oluşturmadan satın alma aşamasına kadar tam ve gerçek zamanlı online sigorta satış platformu olarak hizmet veren Koalay'da, kasko ve trafik sigortası satın alanların yaş aralığı 30 ila 40 arasında değişiyor. En fazla talep yüzde 82 ile erkeklerden geliyor. Kullanıcıların 5 kısa adımda farklı şirketlerden teklif alarak sigorta satın almasını sağlayan şirkette, kasko ve trafik sigortası talebinde bulunulan araçların başını Fiat çekerken, onu Renault takip ediyor. Kaskosu yapılan araçların ortalama fiyatı ise 75 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor.