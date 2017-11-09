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Araç sayısı rekor seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı

Araç sayısı rekor seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı

09 Kasım 2017 Perşembe 21:01
Araç sayısı rekor seviyede
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TRAFİĞE kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 21 milyon 940 bin 757 oldu. Buna göre, Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 940 bin 757 adet taşıtın yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 86 bin 497 taşıt içinde otomobil yüzde 52,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,2 ile motosiklet, yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 27,8, minibüste yüzde 2,2, kamyonette yüzde 25,8, kamyonda yüzde 13,2, motosiklette yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 21, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 112,7, traktörde ise yüzde 35,9 artış oldu. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 7,5 artış gerçekleşti. Bu artış minibüste yüzde 4,1, otobüste yüzde 44,7, kamyonda yüzde 22,9, motosiklette yüzde 44,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 101,8, traktörde yüzde 22,4 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0,6, kamyonette ise yüzde 7,1 azalış oldu. Ocak-Eylül döneminde 924 bin 345 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 74 bin 12 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 850 bin 333 adet arttı.
EYLÜL AYINDA 580 BİN TAŞIT DEVRİ
Devri yapılan toplam 580 bin 566 adet taşıt içinde otomobil yüzde 68,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 846 bin 85 adet otomobilin yüzde 38,6’sı LPG, yüzde 34,9’u dizel, yüzde 26,1’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 45 bin 659 adet otomobilin yüzde 15’inin Volkswagen, yüzde 13'ünün Renault, yüzde 8,9'unun Fiat, yüzde 7,2'sinin Hyundai, yüzde 5,7’sinin Toyota, yüzde 5,1’inin Opel, yüzde 5’inin Skoda, yüzde 4,9’unun Mercedes-Benz, yüzde 4,7’sinin Dacia, yüzde 4,5’inin Ford olduğu, yüzde 26’sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü. Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 454 adet otomobilin yüzde 40,5’i 1501-1600, yüzde 26,5’i 1401-1500, yüzde 14,4'ü 1300 ve altı, yüzde 13,4'ü 1301-1400, yüzde 3,9’u 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu. Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 454 adet otomobilin yüzde 59,6'sı beyaz, yüzde 17,6’sı gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,6’sı diğer renklerde oldu.

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Türkiye İstatistik KurumuTüik
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