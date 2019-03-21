Araç satışında yeni dönem! 1 Nisan'da başlıyor

NİSAN ayından itibaren ikinci el araç alım satım işlemlerinde gerekli belgelere yetkili ekspertiz merkezi raporunun da eklenmesi zorunlu hale gelecek. Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra noterlerde ekspertiz raporu olmadan satış gerçekleştirilmeyecek. Çalışanlardan, ekipmanlara kadar yapılan tüm işler de firmalar düzenlemeye uygun hareket edecek.Yeni düzenlemenin çıkmasına sayılı günler kala ikinci el araç ekspertiz hizmeti veren firmalarda da hazırlıklar son hızla devam ediyor. Bursa’da gerçekleştirilen yeni şube açılışında konuşan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, ’’Yılda binlerce vatandaş, almak istediği aracı kontrol ettirmek için ekspertiz firmalarının yolunu tutuyor.Yeni düzenlemeyle birlikte nisan ayından sonra sektörde büyük yoğunluk yaşanacağını düşünüyoruz, bu sebeple lider olma yolunda yaptığımız yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde, hızlandırdığımız şubeleşme yatırımlarımıza Bursa’yı da eklediğimiz için çok mutluyuz. Çalışan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım ’’ dedi.