Araç satışında, trafik sigortası 15 gün devam edecek

ATSO Meclis Başkanı ve TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Süleyman Özer, araç satışında eski araç sahibinin trafik sigortasını 15 gün süre ile kullanımı uygulamasının sona erdiğine yönelik sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, yaptığı açıklamada, "Daha önceki yıllarda araç satışı olduğunda, aracın eski sahibine ait trafik sigortası devir zeyli yapmak suretiyle yeni sahibine aktarılıyordu. Ancak, 2005 yılında yapılan değişiklikle devir zeyli uygulamasına son verildi. Mevcut durumda, araç satışı yapıldığı zaman, eski araç sahibinin trafik sigortası sona eriyor ve gün esasına göre ilgili sigorta şirketi tarafından prim iadesi yapılıyor" dedi. Aracın yeni sahibinin ise, 15 gün içerisinde almış olduğu araç için trafik sigortası yaptırması gerektiğini kaydeden Özer, "Son günlerde, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında aracın eski sahibinin trafik sigortasını 15 gün süre ile kullanımı uygulamasının kalktığına yönelik haberler çıktığına şahit oluyoruz. Hem Karayolları Trafik Kanununda hem de Trafik Sigortası Uygulama Esasları Yönetmeliğinde 15 günlük sürenin geçerli olduğuna ilişkin hükümler aynen muhafaza edilmektedir. İkinci el araç alan vatandaşlarımız, unutkanlık ya da başka nedenlerle 15 günlük süre içerisinde sigorta yaptıramamaları halinde olası bir kaza durumunda ciddi tazminatlarla karşı karşıya gelebileceklerdir. Kolluk kuvvetlerince yapılan kontroller neticesinde, araç sigortası yaptırılana kadar araç trafikten men edilecektir. Bu nedenle, vatandaşlarımız araç alımı yaptığında sigorta acentesine müracaat ederek trafik sigortasını yaptırsınlar" dedi.