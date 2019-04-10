Araç sahiplerini üzen haber! Benzin ve motorine zam geldi

BENZİN ve motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren artacak. Eşel mobil sistemi yeniden devreye girdi ancak bu kez artışın bir kısmı pompaya yansıtıldı. Benzindeki artışın 7 kuruşu ÖTV'den karşılanacak, 13 kuruşu pompaya yansıyacak. Motorinde 6 kuruşluk artış ÖTV'den karşılanırken, pompaya 6 kuruşluk artış yansıyacak.

ÖTV TUTARINDA 7 KURUŞ İNDİRİM

10.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ÖTV tutarında 6 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 6 kuruş artış oldu. Olcay Aydilek'in haberine göre, benzinde ise ÖTV tutarında 7 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 13 kuruş artış gerçekleşti. Hem brent petrol fiyatları hem de kur arttığı için akaryakıt fiyatları artış trendine girebilir. Bu nedenle eşel mobil sistemi yeniden devreye girdi ancak öncekinden farklı olarak bu kez artışın bir kısmı pompaya yansıtıldı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan "eşel mobil sistemi"yle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle bir çok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl Kasım ayında fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımıştı. Benzin fiyatının tekrar yükselişe geçmesiyle "eşel mobil sistemi"ne geri dönülmüş oldu. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.