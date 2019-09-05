Araç sahiplerine kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Gelir İdaresi Başkanlığı, başkanlığın adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyardı.
GELİR İdaresi Başkanlığı (GİB), başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulundu.
SAHTE ADRESLERE YÖNLENDİRİLİYOR
Başkanlık'tan yapılan duyuruya göre, GİB'in adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edildi. Bu e-postalarla, sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.
GİB, E-POSTA YOLUYLA BİLGİ TALEBİNDE BULUNMUYOR
Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerekiyor. GİB tarafından, trafik para cezası işlemlerinde kesinlikle e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunulmuyor. Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için adli makamlara da iletilmesi önem taşıyor.
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