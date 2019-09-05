Araç sahiplerine kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin

GELİR İdaresi Başkanlığı (GİB), başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulundu.

SAHTE ADRESLERE YÖNLENDİRİLİYOR

Başkanlık'tan yapılan duyuruya göre, GİB'in adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edildi. Bu e-postalarla, sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.

GİB, E-POSTA YOLUYLA BİLGİ TALEBİNDE BULUNMUYOR

Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerekiyor. GİB tarafından, trafik para cezası işlemlerinde kesinlikle e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunulmuyor. Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için adli makamlara da iletilmesi önem taşıyor.