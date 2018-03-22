Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya zam geliyor

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası ( PÜİS ), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam beklendiğini duyurdu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.