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22 Mart Günlük Burç Yorumu

Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya zam geliyor

Son dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam bekleniyor

Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya zam geliyor

Son dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam bekleniyor

22 Mart 2018 Perşembe 09:37
Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya zam geliyor
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PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam beklendiğini duyurdu.

ZAMDAN SONRA MOTORİN FİYATLARI

Beklenen zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5,10 liradan 5,27 liraya, Ankara'da 5,16 liradan 5,33 liraya, İzmir'de ise 5,17 liradan 5,34 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AraçPompaZamPÜİS
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