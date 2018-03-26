Araç sahiplerine kötü haber. Pompaya bir haftada ikinci zam

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren benzin grubuna 12 kuruş zam geleceğini duyurdu. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.Motorin grubunda 26.03-27.03.2018 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmiyor."