banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yaptığı açıklamada motorine zam geldiğini ifade ederek, "22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." dedi.

EKONOMİ 22.10.2019, 07:43
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
banner404

ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası motorine zam geldiğini açıkladı. Araç sahipleri İstanbul'da yarından itibaren motorinin litre fiyatına 6,51 TL ödeyecek.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi. İstanbul'da ortalama 6,44 TL'den satılan motorinin zamlı fiyatı yaklaşık olarak 6,51 TL'ye yükselmiş oldu.

#Araç sahipleri #motorin #zam
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
İmsak 05:44
Güneş 07:04
Öğle 12:47
İkindi 15:51
Akşam 18:20
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545