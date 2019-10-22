Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yaptığı açıklamada motorine zam geldiğini ifade ederek, "22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." dedi.
EKONOMİ 22.10.2019, 07:43
ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası motorine zam geldiğini açıkladı. Araç sahipleri İstanbul'da yarından itibaren motorinin litre fiyatına 6,51 TL ödeyecek.
POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK
Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi. İstanbul'da ortalama 6,44 TL'den satılan motorinin zamlı fiyatı yaklaşık olarak 6,51 TL'ye yükselmiş oldu.
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