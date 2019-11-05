Araç sahiplerine kötü haber! LPG'ye zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 10 kuruş zam geldi.
EKONOMİ 05.11.2019, 16:43
ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın fiyatına 10 kuruş zam geldiğini duyurdu. Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.
EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"6 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 10kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
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