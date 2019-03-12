Araç sahiplerine kötü haber! Ceza tutarları arttı

ALKOLLÜ araç kullanmak, araç takip mesafesini korumamak, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi belli başlı trafik cezaları 2019 yılı ile birlikte zamlanmıştı. 2019 trafik cezaları ne kadar oldu? İşte cevabı…

2019 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

– Emniyet kemeri takmayanlara 134 TL

– Araçta sigara içen sürücüye 134 TL

– Park yasağını ihlal etmek 134 TL

– Kırmızı ışıkta geçen sürücüye 291 TL

– % 50'den fazla hız limitini aşan sürücüye 1.240 TL

– % 30 ile % 50 arası aşanlara 604 TL

– Yayalara yol vermeyen sürücüye 604 TL

– Standart dışı plaka kullananlar 604 TL

– Tescilli aracı plakasız kullananlara 2.498 TL

– Sahte plaka takan veya kullananlara 6.323 TL

– Taksimetre açmayan taksicilere 604 TL

– Takograf bulundurmayan ve kullanmayanlara 604 TL

– SRC belgesi olmayan trafiğe çıkan sürücülere 350 TL

– SRC belgesi olmayan araç sahiplerine 885 TL

– Kış lastiği kullanmama cezası 885 TL

– Azami yüklü ağırlığı %10'dan fazlasını aşmak 1.132 TL

– Seyir halinde cep telefonu ile konuşma cezası 291 TL

– Araçtan bir şey atmak veya dökmek 134 TL

– Ters yönden araç kullanmak 2.475 TL

– Muayene sonucu emniyetsiz raporla trafiğe çıkma 604 TL

– Alkollü araç kullanma 2.498 TL

– Hurdaya çıkan araçla trafiğe çıkma 2.498 TL

– Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 6.395 TL

– Spin ve drift tehlikeli hareket yapanlara 6.200 TL

– Trafikte makas atanlara 1.240 TL

– Araçlarına çakar takanlara 1.240 TL

– Muayenesi olmayan araca 291 TL

– Abart egzoz takanlara 1.240 TL

– Ters şerit kullanan sürücülere 1.240 TL