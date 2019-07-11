Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor

Artan dolar kuru ve uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 15-16 kuruşluk artışı gündeme getirdi. Hükümet, eşel mobil sistemini devreye almazsa zammın pompaya yansıtılması bekleniyor.

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor
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DOLAR kurunun yukarı aşağı yönlü hareketleri, uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarındaki (motorin ve benzin) dalgalanma ve Brent petroldeki ivmelenme, benzin ve motorin fiyatlarında oynaklığa neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatları, kısa aralıklarla ya artıyor ya da düşüyor.

Dolar kuru, 5,60'dan 5,75'e çıktı. Kur, daha sonra bir miktar gevşedi. Bu sırada, uluslararası piyasalarda da benzinin ton fiyatı, 634 dolardan 654 dolara kadar çıktı. Bu veriler benzinde 15-16 kuruşluk bir zammı gündeme getirdi.

İKİ SEÇENEK

Habertük'te yer alan habere göre, hükümet, "eşel mobil" sistemini işletebilir. Bu durumda, zam ihtiyacı kadar benzinin ÖTV'si düşülebilir. Böylece, pompa satış fiyatları sabit tutulur. Eşel mobil işletilmezse, daha önce olduğu gibi zammın Pazartesi'yi Salı gününe bağlayan gece pompa fiyatına yansıtılması bekleniyor.

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