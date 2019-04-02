Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
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ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı. Zammın pompaya yansıyacağı belirtildi. EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

POMPAYA YANSIYACAK

"3 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 19 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." 

ŞEHİRLERE GÖRE ZAMLI FİYATLAR

Ankara'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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