Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geliyor

MOTORİNİN ton fiyatı uluslararası piyasada 616 dolardan 590 dolara geriledi. Bu gelişme pompada 15 kuruşluk indirimi gündeme getirdi.

POMPAYA 7 KURUŞ OLARAK YANSIYACAK

Eşel mobil sistem gereği devletin motorinde 8 kuruş alacağı bulunuyor. Bu nedenle 15 kuruşluk indirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak. Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.