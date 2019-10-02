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Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geliyor

Uluslararası piyasada motorinin ton fiyatının düşmesi nedeniyle motorinin pompa fiyatına 15 kuruş indirim göründü. Söz konusu indirim eşel mobil sistem gereği pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.

EKONOMİ 02.10.2019, 10:21
Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geliyor
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MOTORİNİN ton fiyatı uluslararası piyasada 616 dolardan 590 dolara geriledi. Bu gelişme pompada 15 kuruşluk indirimi gündeme getirdi.

POMPAYA 7 KURUŞ OLARAK YANSIYACAK

Eşel mobil sistem gereği devletin motorinde 8 kuruş alacağı bulunuyor. Bu nedenle 15 kuruşluk indirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak. Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.

#motorin #indirim
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