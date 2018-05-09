Araç sahipleri müjde! Zam gelmesi beklenen pompada sürpriz indirim

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, dün "akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda hiç bir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var, sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz." demişti. Okumuş'un bu açıklamasının ardından bazı akaryakıt şirketlerinin fiyatlarında indirime gittiği görüldü. Şirketlerin internet sitelerindeki fiyatlar üzerinden yaptığımız araştırmaya göre Opet, BP, Shell ve Aytemiz Petrol benzin ve motorin fiyatlarını düşürdü.

BENZİN FİYATI ORTALAMA 6,10 LİRA

İstanbul'da ortalama 6.10 liraya satılan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Opet'te 6.06 liraya, BP'de 6.04 liraya gerilerken, Shell ve Aytemiz'de fiyat 6.02 lira olarak gözüküyor. Motorin fiyatı ise 5.57 liradan Aytemiz'de 5.51 liraya, Shell ve BP'de 5.50 liraya, Opet'te ise 5.53 liraya çekildi.

DOLARIN ARTIŞI POMPAYA ZAM BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Öte yandan Gazete Habertürk muhabiri Olcay Aydilek de bugün gazetedeki haberinde doların TL 4.30 kuruşa, Brent petrolün varil fiyatının 76 dolara dayanması sonrasında sektörde, benzin ve motorine ve LPG'ye gelebileceği yönünde beklenti oluştuğunu, ancak zam beklentisine karşın dün geceden geçerli olmak üzere bazı akaryakıt şirketlerinin tersine bayilerine indirim mesajı yolladığını yazmıştı.