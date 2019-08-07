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Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geliyor

Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim bekleniyor. Kaynaklar, motorin fiyatlarında da Cuma gününe kadar indirim yapılabileceğini belirtiyor.

EKONOMİ 07.08.2019, 09:53 Melike Temir
Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geliyor
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BRENT petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki hızlı gerileme sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. Söz konusu gelişmeler sonrasında benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM YOLDA

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim gelmesi bekleniyor.

#benzin #indirim #motorin #petrol fiyatları
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