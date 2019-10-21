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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Litre fiyatına zam yapıldı

EKONOMİ 21.10.2019, 19:42 21.10.2019, 19:45
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
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ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.
Buna göre, motorin fiyatlarındaki 9 kuruşluk artışın 7 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 2 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
 
Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,45 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,54 liraya yükselecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR
 
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
 

#zam #motorin
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