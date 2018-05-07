Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
101191
ALTIN
179.841
DOLAR
4.2606
STERLİN
5.7654
EURO
5.0755
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Canan Karatay, botoks yerine kelle paça önerdi
Canan Karatay, botoks yerine kelle...
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 5 zam geliyor

Ergo Türkiye CEO'su Theo Kokkalas, kurdaki artışın tüm sigorta branşlarını etkileyeceğini belirterek, kasko sigortasında yüzde 5 zam olacağını söyledi

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 5 zam geliyor

Ergo Türkiye CEO'su Theo Kokkalas, kurdaki artışın tüm sigorta branşlarını etkileyeceğini belirterek, kasko sigortasında yüzde 5 zam olacağını söyledi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:58
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 5 zam geliyor
banner404

ERGO Türkiye CEO'su Theo Kokkalas, son dönemde döviz kurundaki artışın kasko sigortalarında fiyat artışına neden olacağını söyledi. 4 Mayıs'ta, Antalya Titanic Deluxe Golf Belek Otel'de gerçekleşen Ergo Sigorta Acenteler Toplantısı'nda konuşan Kokkalas, kurdaki artışların yedek parça fiyatlarını etkileyeceğini, bunun da kaskoda fiyat artışına neden olacağını kaydetti.

"TÜM SİGORTA BRANŞLAR ETKİLENECEK"
Theo Kokkalas, sadece kaskoda değil dövizdeki artışın diğer sigorta branşlarına da yansıması olacağını vurgulayarak, "Nakliye sigortaları da etkilenir. Bir mülkü sigortaladınız, içinde ithal edilmiş mal varsa ve orası da zarar görürse, o malı ikame etmek zorundayız. Bütün iş kollarında kur artışının etkisi olacaktır" dedi.

"YÜZDE 5 ZAM YAPILACAK"
Theo Kokkalas, konuşmasında trafik sigortasına da değinerek, en kısa sürede serbest tarife düzenine geçilmesi gerektiğini söyledi. Ocak ayında trafik sigortasına yüzde 5 zam yapıldığını, yakın zamanda bir yüzde 5 daha zam yapılacağının söylendiğini ifade eden Kokkalas, geçmişten gelen hasarların etkisinin halen sürdüğüne dikkat çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ErgoTheo Kokkalas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 2018 zirvelerine yakın seyrediyor
Dolar 2018 zirvelerine yakın seyrediyor
Nestle, Starbucks ürünlerinin satış hakkını 7.15 milyar dolara aldı
Nestle, Starbucks ürünlerinin satış hakkını 7.15 milyar dolara aldı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim