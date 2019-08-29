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Son Dakika

Araç sahipleri dikkat! Son gün 2 Eylül

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen (kamyonet, panelvan) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarının iadesi için başvuru süresi 2 Eylül Pazartesi dolacak.

EKONOMİ 29.08.2019, 10:46 Melike Temir
Araç sahipleri dikkat! Son gün 2 Eylül
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini Resmi Gazete’de yayımlanarak hükme bağlanmıştı. Cezasını ödeyen vatandaşların ise paraları iade edilecekti.

“İADE HAKLARINI KAYBEDECEKLER”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullandıkları için karşılaştıkları cezayı ödemiş olanlar dikkat etsin, 2 Eylül’e kadar vergi dairelerine başvuruda bulunmayanlar iade haklarını kaybedecek” ifadelerini kullandı.

#Araç sahipleri #yasak #idari para cezaları
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