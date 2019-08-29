Araç sahipleri dikkat! Son gün 2 Eylül

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini Resmi Gazete’de yayımlanarak hükme bağlanmıştı. Cezasını ödeyen vatandaşların ise paraları iade edilecekti.

“İADE HAKLARINI KAYBEDECEKLER”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullandıkları için karşılaştıkları cezayı ödemiş olanlar dikkat etsin, 2 Eylül’e kadar vergi dairelerine başvuruda bulunmayanlar iade haklarını kaybedecek” ifadelerini kullandı.