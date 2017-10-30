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Araç sahipleri dikkat! Pompaya çifte zam geldi

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 12 kuruş, motorine 17 kuruş zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Pompaya çifte zam geldi

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 12 kuruş, motorine 17 kuruş zam geldi

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:46
Araç sahipleri dikkat! Pompaya çifte zam geldi
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RAFİNERİ çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubuna 12 kuruş motorine ise 17 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

YENİ FİYATLAR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Zamlı fiyatların ardından  İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.50 TL'ye, motorinin ise 4.93 TL'ye yükselecek.

BENZİNE 26 EKİM'DE 9 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Benzin fiyatlarına en son 26 Ekim'de 9 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde ise son zam 8  Eylül'de yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
EKONOMİBenzinZam
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