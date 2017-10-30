Araç sahipleri dikkat! Pompaya çifte zam geldi

RAFİNERİ çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubuna 12 kuruş motorine ise 17 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
YENİ FİYATLAR
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir." ifadesi kullanıldı.
Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.50 TL'ye, motorinin ise 4.93 TL'ye yükselecek.
BENZİNE 26 EKİM'DE 9 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI
Benzin fiyatlarına en son 26 Ekim'de 9 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde ise son zam 8 Eylül'de yapılmıştı.
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