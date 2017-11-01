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Araç sahipleri dikkat! Pompaya bir zam daha geliyor

Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine yapılan zamların ardından bu kez de otogaza zam geliyor. Fiyatların 6-7 kuruş artması bekleniyor

Araç sahipleri dikkat! Pompaya bir zam daha geliyor

Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine yapılan zamların ardından bu kez de otogaza zam geliyor. Fiyatların 6-7 kuruş artması bekleniyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:30
Araç sahipleri dikkat! Pompaya bir zam daha geliyor
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PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "2 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogaz da 6-7 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

BENZİN VE MOTORİNE DE ZAM GELMİŞTİ

Dolar ve petrolde yaşanan artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine de zam yapılmış, benzinin fiyatı 12 kuruş, motoroinin ise 17 kuruş artmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
OtogazAraç SahipleriPompa
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