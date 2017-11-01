Araç sahipleri dikkat! Pompaya bir zam daha geliyor

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "2 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogaz da 6-7 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.
BENZİN VE MOTORİNE DE ZAM GELMİŞTİ
Dolar ve petrolde yaşanan artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine de zam yapılmış, benzinin fiyatı 12 kuruş, motoroinin ise 17 kuruş artmıştı.
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