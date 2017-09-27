Araç sahipleri dikkat! Motorlu taşıtlar vergisine yüzde 40 zam

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Ağbal, "Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisini gelecek sene yüzde 40 oranında yasal değişiklik yaparak artırıyoruz. Ayrıca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinde sistem değişikliğine gidiyoruz. Şu anda sadece motor silindir hacmini dikkate alan sistem var. Binek otomobilin değerini de dikkate alan yeni bir tarife değişikliğine geçiyoruz" dedi.

Maliye Bakan'ı Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ESNAFA, ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ DEVAM EDECEK"

2018 yılına ilişkin olarak hedefimiz 65 milyar 924 milyon lira bütçe açığı olacak ve milli gelire oranı da yüzde 1.9 olacak. 2018 yılı bütçesi büyümeyi destekleyecek. 2018 yılı bütçesi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskleri yönetecek bir görünüme sahip. İmalat sanayi sektöründe özel sektör yatırımlarını teşvik edecek çalışmalara devam edeceğiz. Esnafımıza, çiftçimize verdiğimzi kredi destekleri artarak devam edecek.

2018 yılı bütçesi kolay bir bütçe değil, 2016 yılında aldığımız kararların 2018 yılında yönetilmesi son derece önemli. 2018 yılında bizim 2017 yılına göre gelecek sene harcamalarımız 89 milyar lira artacak, faiz giderlerimiz de 14.2 milyar lira artacak. Dolayısıyla buradaki harcamalarımıza rağmen milli gelirin yüzde 1.9 seviyesinde tutmayı hedefliyoruz. Yukarı yönlü harcama baskılarını yönetebilmek için birtakım tedbirler aldık, alacağız.

"BÜTÇE DENGESİNİ KURACAĞIZ"

Çok önemli değişiklikler yapacağız. Gelir kaynaklarını da bütçe dengesinde kullanacağız. Çok kapsamlı Torba Yasa'yı Meclis'e sunmak istiyoruz bugün. Vergi gelirlerini artıracak kalıcı düzenlemelerimiz var. Bu düzenlemeleri de Torba Yasa içinde Meclise gönderiyoruz. Hem gelir hem gider tarafından tüm tedbirler hususlardır.

"GELİR VERGİSİ ORANI YÜZDE 30'A YÜKSELDİ"

İlk söylenmesi gereken, finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak bir düzenlemeyi meclise sevk edeceğiz.

Kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevfikatının yapılmasını öngörüyoruz. Şirketlerin 2 yıldan fazla elde tutmuş oldukları gayrimenkulleri elden çıkarma halinde yüzde 75 kazanç istisnası var, bunu yüzde 50'ye düşüreceğiz.

Gelir vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz. Ücret değişikliği için 2018 yılıdnan itibaren geçerli olacak. Tarifede yaptığımzıdaki değişiklik üçüncü diliminde gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz.

BİNEK OTOMOBİLE YENİ VERGİ

Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisini gelecek sene yüzde 40 oranında yasal değişiklik yaparak artırıyoruz. Binek otomobillere ilişkin bir artış var. Ayrıca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinde sistem değişikliğine gidiyoruz. Şu anda sadece motor silindir hacmini dikkate alan sistem var. Binek otomobilin değerini de dikkate alan yeni bir tarife değişikliğine geçiyoruz.

Yeni alınacak binek otomobillerde aracın değeri de vergide belirleyici olacak. Değeri arttıkça vergi miktarında da yüzde 10 ve 20 oranında artış olacak.

"ŞANS OYUNLARINDA VERGİ YÜZDE 20'YE ÇIKARILDI"

Şans oyunlarında ve çekilişlerde elde edilen vergilerde yüzde 10 olan vergi oranını yüzde 20'ye çıkarıyoruz.

2018 yılında halihazırda hazine taşınmazlarında bir kısımla ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Kamu lojmanlarının özellikle depreme dayanıklı olmayan eskimiş şehir merkezlerinde kalmış lojmanları satmak suretiyle bütçeye gelir elde etmek isityoruz. Konutta oturan kamu görevlimiz isterse belli bir bedel üzerinden konutu alma hakkında öncelik sahibi olacak.

Turizm tesislerinin ekonomiye kazandırılması ile ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Kira sürelerini uzatarak, gelir üreteceğiz.

Makaron denilen sigara kağıtlarına da ÖTV geliyor.