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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
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Araç sahipleri dikkat! Kaza yapan aracınızın değerini alabilirsiniz

Kaza sonucu aracın düşen değeri karşı tarafın sigortasından talep edilebiliyordu. Ancak konu bilinmediği için çoğu kişi aracını düşük değerle sattı. Danıştay, aracını düşük değere satanlara da tazminat alma yolunu açtı

Araç sahipleri dikkat! Kaza yapan aracınızın değerini alabilirsiniz

Kaza sonucu aracın düşen değeri karşı tarafın sigortasından talep edilebiliyordu. Ancak konu bilinmediği için çoğu kişi aracını düşük değerle sattı. Danıştay, aracını düşük değere satanlara da tazminat alma yolunu açtı

20 Ekim 2017 Cuma 11:35
Araç sahipleri dikkat! Kaza yapan aracınızın değerini alabilirsiniz
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MADDİ hasarlı kazalarda aracın piyasa değeri düşüyor. Alıcı, kazalı diye düşük fiyat teklif ediyor ve mecburen araç düşük fiyata satılıyor. Buna 'araç değer kaybı' deniyor. Bu kayıp tazmin edilebiliyor. Değer kaybı, kazaya karışan diğer araç sahibinin sigortasından talep edilebiliyor. Ancak çoğu kişi hakkını bilmediğinden zararı çekiyor.

SÜREYE DİKKAT

Yasaya göre; araç değer kaybı, karşı tarafın trafik sigortasını yaptırdığı acentadan 2 yıl içinde talep edilebiliyor. Karşı taraf kazaya karışıp kaçmışsa bu durumlarda zaman aşımı bu kişinin tespit edildiği tarihten başlıyor. Örneğin; 6 ay sonra tespit edilirse o tarihten itibaren 2 yıl ekleniyor. Ancak çoğu kişi bu hakkını bilmeden aracını sattı.

2015'TE DEĞİŞMİŞTİ

1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na göre; kaza tarihi ile sigortaya ihbar tarihi arasında aracını satmış olan kişiye 'değer kaybı' tazminatı ödenmiyordu. Bir başka ifadeyle aracını zarara satanlar sigortadan tazminat talep edemiyordu.

İKİ YIL İÇİNDE HAKKINI İSTE

Danıştay'ın yeni aldığı bir karar kazaya karışıp araç değeri düşen ancak, aracını elden çıkarmışların imdadına yetişti.  Danıştay, 2015'teki düzenlemenin yürütmesini durdurarak, aracını satan kişilerin de değer kaybı tazminatı alabilmelerinin önünü açtı (itiraz no: 2017/176). Avukat Hakan Tokbaş, "Artık aracı satanlar 2 yıl içinde karşı tarafın sigortasından tazminat isteyebilir" dedi.

HESAP NASIL YAPILIR?

Aracın değer kaybı hesaplanırken, o günkü şartlardaki emsal ikinci el değerine bakılıyor. Kazadan önce aracın değeri, modeli, üretim yılı, kilometresi, tamir edilen parçanın özelliği ve hasar oranı dikkate alınıyor. Bu duruma göre aracın kazalı piyasa değeri bulunuyor. Sonra aradaki fark hesaplanıyor. Ortaya çıkan rakam değer kaybı oluyor.  Sigorta bu değeri ödüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DanıştaySigorta
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